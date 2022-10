Il Signore degli Anelli: l'IP ha il potenziale per incassare quanto Marvel e Star Wars

Il franchise de Il Signore degli Anelli sarebbe perfettamente in grado di raggiungere i 6 miliardi di dollari incassati da Marvel e Star Wars, secondo colui che ha mediato la vendita dell'IP alla svedese Embracer Group e che ha rivelato nuove informazioni sull'accordo secondo quanto riportato da un report pubblicato in queste ore da Deadline.

L'amministratore delegato di ACF Investment Bank, Thomas Dey, ha dichiarato al Mipcom di Cannes che Il Signore degli Anelli è una delle circa sei "proprietà intellettuali di questa portata presenti sul pianeta", il cui potenziale verrà ora sbloccato da Embracer. Embracer ha acquisito in estate i diritti per film, videogiochi, giochi da tavolo, merchandising, parchi a tema e produzioni teatrali relativi ai franchise de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, nonché i diritti di abbinamento ad altre opere letterarie legate alla Terra di Mezzo autorizzate dalla Tolkien Estate e da HarperCollins, che non sono ancora state esplorate.

Il tempismo è stato ottimo, arrivando poche settimane prima del lancio della serie televisiva Gli Anelli del Potere di Amazon Prime Video.

"Credo che questa risorsa abbia la capacità di raggiungere le dimensioni di [Marvel e Star Wars]", ha detto Dey al Mipcom. "Qualcuno deve solo avere la convinzione che questo progetto possa essere il più ambizioso possibile".

I dati finanziari della transazione, conclusa poche settimane fa, non sono stati resi noti, ma Dey ha scherzato: "Abbiamo lasciato che gli offerenti venissero a fare offerte, abbiamo dato dei prezzi indicativi sulle nostre idee e poi [Embracer] li ha dimezzati".

L'attenzione di Embracer si concentrerà probabilmente sul gaming, che l'amministratore delegato Lars Wingefors ha dichiarato essere l'area di crescita e di monetizzazione più forte per la società pubblica con 15.000 dipendenti, parlando con Dey. L'azienda ha anche acquistato la casa editrice di The Mask, Dark Horse Comics, alla fine dello scorso anno.

"Avere 10.000 sviluppatori nel gruppo significa che stiamo pensando a cosa possiamo fare con l'IP in futuro e questo giustifica il valore per noi", ha aggiunto. "E poi abbiamo una serie di opportunità straordinarie per realizzare progetti 'transmediali'. Possiamo aiutare gli artisti a realizzare i loro obiettivi e i loro sogni".

Dey ha sottolineato l'immensa complessità di un accordo per un franchise che ha avuto diversi proprietari e ha detto che alcune "zone d'ombra" sono ancora in fase di definizione.

"È nella loro natura che molti accordi vengano conclusi con saluti e strette di mano", ha aggiunto. "La gente aveva dato per scontato alcune cose, quindi non tutto era chiaro. In America queste cose si possono risolvere in tribunale, ma anche in questo caso non si ottiene una chiarezza totale".

Dey ha poi detto che l'accordo riflette un cambiamento importante nel mondo della TV e del cinema, che sta vedendo attuarsi un passaggio da quando era solo "pace ed evasione" a "esperienza immersiva", ed Embracer è ben posizionata per trarne vantaggio.

"Si parla di metaverso, ma il gaming ne ha già creato uno: si scompare per 10 ore e si è attivi in quell'ambiente", ha aggiunto. "Quindi penso che nel prossimo decennio ci orienteremo verso questo tipo di intrattenimento e cercheremo altri modi per farlo. Il pubblico esige di più rispetto all'approccio classico".

Nel frattempo avete letto la nostra recensione de Gli Anelli del Potere? Vi è piaciuta? Non resta che attendere la prossima stagione, dove probabilmente scopriremo la reale identità dello Straniero.