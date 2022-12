Il signore degli anelli: JRR Tolkien sarà celebrato con una moneta della Royal Mint

La Royal Mint ha annunciato che nel 2023 rilascerà una moneta commemorativa dedicata a JRR Tolkien e denominata "Celebrating the Life and Work of JRR Tolkien", pensata per omaggiare il creatore della Terra di Mezzo nonché 'padre' de Il signore degli anelli e Lo Hobbit.

Mentre dal set de Gli anelli del potere 2 iniziano ad emergere le prime foto a testimonianza dell'avvio delle riprese per i nuovi episodi della serie Prime Video, la zecca del Regno Unito fa sapere che Tolkien sarà celebrato con una moneta da £2, che riporterà da un lato il profilo dell'autore e dall'altro il suo monogramma, che sarà impreziosito dal suo nome, dagli anni della nascita e della morte, e dalle parole "scrittore", "poeta" e "studioso". Sul lato del profilo, l'artista David Lawrence ha creato un motivo runico ispirato al verso "Non tutti quelli che vagano sono perduti", che a sua volta cita il poema "The Riddle of Strider" contenuto ne La compagnia dell'anello.

"Il monogramma di JRR Tolkien è una creazione elegante: un simbolo misterioso che ricorda segni alchemici e scritture magiche", afferma Lawrence in una dichiarazione. "Aveva anche una certa gravitas. Ho subito capito che questo doveva essere il fulcro del design. Era ovviamente necessario qualcosa di simile ad un anello, qualcosa dalla forma circolare per contenere e incorniciare il monogramma."

Il lavoro di Tolkien continua ad essere celebrato a 50 anni dalla sua morte. Negli Stati Uniti, nel 2022 l'editore HarperCollins ha pubblicato una nuova edizione de "Il Silmarillion", il volume di Tolkien che racconta la creazione e la storia della Terra di Mezzo, e che in questa nuova edizione presenta le illustrazioni dell'autore. Il libro è arrivato dopo "The Lord of the Rings Illustrated Edition", uscita nel 2021, e "The Fall of Numenor", che raccoglieva tutti gli scritti di Tolkien sulla Seconda Era della Terra di Mezzo.

A questo proposito, vi ricordiamo che Gli anelli del potere 2 includerà le battaglie delle Appendici di Tolkien.