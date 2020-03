Il Signore degli Anelli: Maxim Baldry entra nel cast in un ruolo principale

Secondo quanto riportato da Deadline, Maxim Baldry si è unito al cast principale della prima stagione de Il Signore degli Anelli in un ruolo di rilievo che purtroppo attualmente rimane avvolto nel mistero; la serie è tratta dalla celebre saga di Tolkien e come noto sarà prodotta e distribuita su Amazon.

Nonostante l'attore fosse già stato indicato come possibile nome del cast, nell'annuncio dello scorso gennaio il suo nome non figurava tra i presenti; Baldry a quanto pare era ancora in trattative, che devono essersi risolte per il meglio e la sua presenza è stata ora confermata ufficialmente. L'attore raggiunge così un ricco corpo d'attori formato da Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.

Baldry è noto principalmente per aver preso parte alla co-produzione BBC-HBO Years and Years nella quale ricopriva il ruolo di Viktor; ha preso parte anche a serie come Doctor Who e Strike Back, ed era nel recente film natalizio con Emilia Clarke, Last Christmas, uscito lo scorso anno.

La serie televisiva tratta dall'opera di J.R.R. Tolkien dal costo gargantuesco di 1 miliardo di dollari è ormai ben avviata in termini produttivi, come anche rivelato dall'annuncio dei protagonisti principali de Il Signore degli Anelli. Viene confermato da fonti Neo Zelandesi, comunque, che sono stati in centinaia i lavoratori della zona ad essere chiamati e coinvolti nelle riprese.

I casting agent dicono che per alcuni giorni di produzione la serie necessiti di centinaia, se non addirittura 1000 o più, aiuti extra. E questo solo nell'Auckland, mentre Il Signore degli Anelli ha in programma di girare anche in altre regioni della Nuova Zelanda, come nel Central Otago o nel Waikato. Intanto le riprese sono cominciate e procedono per il meglio. A dare conferma dell'avvenuto calcio d'inizio delle riprese ci ha pensato anche Juan Antonio Bayona (Jurassic World: Il regno distrutto, A Monster Calls), regista del pilot della serie, che ha condiviso via Instagram una foto direttamente dal set de Il Signore degli Anelli, indossando una maglietta dedicata ai Perdenti di IT e tirando in ballo ironicamente Andy Muschietti (regista dei film) nel tag.