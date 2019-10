Il Signore degli Anelli: Maxim Baldry si unisce al cast della serie

Dopo aver annunciato l'inizio delle riprese de Il Signore degli Anelli, la multinazionale di Jeff Bezos ha condiviso l'ultima aggiunta al cast dell'attesa serie: stiamo parlando di Maxim Baldry.

L'attore britannico è conosciuto per il suo ruolo nello show di HBO "Years and Years", in cui recitava nella parte di Viktor Goraya. Si unisce quindi ai colleghi Markella Kavenagh e Will Poulter, già visto nel celebre film Midsommar, anche se non conosciamo ancora i nomi dei loro personaggi. Da quello che è stato rivelato della trama sappiamo che sarà un prequel del primo libro della trilogia scritta da J.R.R Tolkien.

I nomi che girano attorno allo show sono quelli di JD Payne e Patrick McKay che si occuperanno della sceneggiatura, Bryan Cogman, famoso per il suo lavoro in Game of Thrones, svolgerà il ruolo di produttore esecutivo, mentre J.A. Barona sarà il regista di numerosi episodi.

Se siete preoccupati riguardo la bontà della serie sarete contenti di sapere che l'organizzazione Tolkien Estate and Trust collaborerà con Amazon per produrre lo show. Mentre aspettiamo di avere ulteriori notizie, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Il Signore degli Anelli, in cui è presente un approfondimento dell'ambientazione della prossima serie TV di punta del servizio Prime Video.