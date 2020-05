Il Signore degli Anelli: nuovi attori nel cast della serie Amazon, ecco chi sono

I personaggi de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson sono entrati di diritto nella storia del cinema anche grazie alla bravura degli interpreti, dal determinato Aragorn di Viggo Mortensen al saggio Gandalf di Ian McKellen, e per ripetere la magia in ambito televisivo c'è sicuramente bisogno di attori validi.

Come segnala Redanian Intelligence, sito che ci ha fornito preziosi dettagli anche per il cast di The Witcher 2, ai primi quindici annunciati da Amazon si aggiungono adesso altri nomi. La Terra di Mezzo si prepara dunque ad accogliere Anson Boon, giovane attore inglese che sembra avere il look giusto per dare vita ad un elfo di tutto rispetto. Nonostante l'età ha già lavorato a diverse produzioni televisive come The Alienist, Crawl e The Feed.

Ad accompagnarlo troviamo Ben Fransham, un nome familiare per i fan più accaniti dei film di Jackson, visto che aveva interpretato dei ruoli minori ne La compagnia dell'anello e ne Le due torri. Lo avevamo infatti visto prima nella parte di un combattente elfo, probabilmente nella battaglia del Fosso di Helm, e successivamente come spietato Uruk-hai. Aveva poi avuto occasione di calarsi nei panni di un goblin e di eseguire alcuni stunt nella trilogia de Lo Hobbit.

Abbiamo poi scoperto i ruoli di due attori già annunciati, ovvero Simon Merrells e Meghan Richards. Quest'ultima vestirà i panni di May, mentre l'attore di Spartacus interpreterà un personaggio di nome Trevyn. Ancora non sappiamo se sono nomi in codice, usati spesso nelle fasi preliminari del cast, o se sono definitivi, ma Trevyn suona davvero molto tolkeniano...

Ora attendiamo notizie positive per quanto riguarda la ripartenza dei lavori su Il Signore degli Anelli, una produzione di dimensioni gigantesche, da far invidia ai più grandi olifanti.