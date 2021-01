Il Signore degli Anelli, sarà di nuovo Sauron il villain della serie Amazon?

A piccoli passi sta cominciando a prendere forma quest'attesissima trasposizione de Il Signore degli Anelli made in Amazon in cui troveremo narrati, stando a quanto abbiamo letto finora, eventi ben più antichi delle avventure di Frodo e della Compagnia. Ma chi sarà il villain di questa nuova, fantastica storia?

La sinossi de Il Signore degli Anelli rilasciata da Amazon ha fatto sì che l'identità del villain restasse avvolta in un alone di mistero: "Il più grande villain che sia mai uscito dalla penna di Tolkien" leggiamo nella trama dello show. Che si tratti nuovamente di Sauron?

La cosa è in realtà molto probabile, per non dire sicura: lo show che andrà in onda su Prime Video narrerà infatti gli eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo, vale a dire quel periodo storico che va dalla sconfitta di Morgoth (il primo, grande pericolo calato su Arda) alla prima sconfitta di Sauron per mano dell'Ultima Alleanza tra Elfi e Uomini.

Si tratta, in sintesi, di quegli eventi che ci vengono soltanto accennati nell'incipit della trilogia cinematografica: a meno di clamorosi colpi di scena, dunque, sarà proprio la storia della prima, sanguinosa guerra contro Sauron quella che troveremo narrata nella serie. Recentemente, intanto, sono terminate le riprese del pilot de Il Signore degli Anelli.