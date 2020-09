Il Signore degli Anelli, parla la giovane Galadriel: 'Per la serie un lavoro sconvolgente'

La serie del Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video è stata una delle prime produzioni a tornare sul set dopo il lockdown, e ora è arrivato un primo aggiornamento da parte di uno dei membri del cast: Morfydd Clark, interprete della giovane Galadriel.

"La quantità di persone che lavorano a questa serie è sconvolgente" ha rivelato l'attrice sulla portata dello show, per cui Amazon ha già investito 1 miliardo di dollari (diritti compresi). "C'è un ragazzo che si occupa solamente di vedere come la polvere reagisce ai passi e alla respirazione. È una cosa che non mi era mai neanche passata per la mente. A parte qualche titolo Marvel, non credo che le cose potrebbero diventare più grandi di così."

Di recente star della leggendaria trilogia di Peter Jackson come Elijah Wood e Orlando Bloom hanno svelato il loro entusiasmo per il progetto, e la Morfydd non potrebbe esserne più fiera: "Per me sono dei film iconici. In realtà mi sto trattenendo dal dire tutto ciò che so sull'universo di Tolkien da quando sono qui. Sinceramente sono felice delle parole di Elijah Wood, sono una sua grande fan. Vorrei che tutti avessero un cameo. È bello avere il sostegno di qualcuno come lui."

Intanto, Hugo Weaving ha chiuso alla possibilità di tornare nei panni di Elrond.