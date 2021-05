Il Signore degli Anelli: ecco perché la serie Amazon è la più costosa della storia

Qualche settimana fa è stato rivelato l'immenso costo della prima stagione de Il Signore degli Anelli, serie tratta dai romanzi di Tolkien che arriverà prossimamente su Amazon Prime Video con storie inedite ambientate molto tempo prima dell'arrivo dell'anello del potere tra le mani degli Hobbit. Ora Amazon ha spiegato anche il perché della spesa.

Nel report si affermava che la prima stagione de Il Signore degli Anelli ha un costo di circa 465 milioni di dollari, e questo appunto solo per la prima stagione di uno show che nei piani di Amazon dovrebbe durarne parecchie. Già solo questo budget la rende la serie più costosa nella storia del piccolo schermo.

In una intervista concessa a The Hollywood Reporter, il capo di Amazon Prima Video Jennifer Salke, ha spiegato proprio i numeri della serie che sono stati rivelati qualche settimana fa: "Il mercato è impazzito come avete potuto vedere anche dall'accordo di Netflix per Knives Out - Cena con delitto. Questa è la prima stagione di un mondo che è stato creato completamente. Il numero del budget può essere folle come può essere sexy per chi clicca ma serve veramente a creare l'infrastruttura di quello che sosterrà l'intera serie. Ma questo è un mondo folle e varie persone inclusa me sono state in situazioni in cui il prezzo lievitava. Abbiamo dovuto fare delle scelte Quante persone devono vedere Il Signore degli Anelli? Un sacco (ride). Serve un pubblico gigantesco per questo appuntamento televisivo e siamo abbastanza sicuri che si farà vivo".

Cifre da capogiro che, in vista di un eventuale (e quanto mai probabile) proseguimento dello show per più stagioni, lasciano pensare che il famoso miliardo di cui si parlava tempo fa verrà agilmente sfondato nel giro di poche stagioni.

Non ci sono ancora novità, invece, per quanto riguarda la data d'uscita: l'intenzione di Amazon sembra comunque quella di rilasciare i primi episodi dello show nel corso di quest'anno, nonostante i tanti stop causati dalla pandemia. Sarà fattibile? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi! Recentemente, intanto, un membro del cast ha lasciato la serie de Il Signore degli Anelli.