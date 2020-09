Il Signore degli Anelli: tutti i personaggi finora confermati per la serie Amazon

Sicuramente, una delle serie più attese per il prossimo futuro è Il Signore degli Anelli, con uscita prevista per il 2021. Ancora non sappiamo il titolo che avrà lo show, e conosciamo pochi dettagli riguardo la trama: sappiamo che lo show targato Prime Video sarà ambientato nella seconda era, e conosciamo alcuni sporadici dettagli su trama e cast.

Oggi vediamo insieme quali sono i personaggi che già sono stati confermati, e che faranno la loro apparizione nella serie.

Il protagonista sarà Beldor, interpretato da Robert Aramayo, un giovane eroe, molto intelligente e ottimista. Il ruolo era già stato assegnato a Will Poulter, che ha però dovuto rifiutarlo per via di sovrapposizione di impegni. Beldor è una nuova aggiunta originale della serie, così come la co-protagonista Tyra, che sarà portata sullo schermo da Markella Kavenagh. È importante tuttavia chiarire che, anche ora, i nomi dei due personaggi non sono certi: girano infatti diversi rumor che vorrebbero che i nomi veri dei protagonisti siano stati nascosti per non svelare dettagli riguardo alla trama. Staremo a vedere.

Due vecchie conoscenze per chi ha amato i libri e i film, invece, faranno il loro ritorno nello show (anche se interpretati da due attori differenti). Stiamo parlando di Galadriel ed Elrond; il ruolo della giovane Galadriel è stato affidato a Morfydd Clark (che abbiamo già visto nella serie HBO Queste oscure materie), mentre su Elrond ancora non abbiamo un nome, ma una cosa è certa, Hugo Weaving non ha nessuna intenzione di tornare a vestire i panni di Elrond.

Un altro personaggio molto importante, di cui è stata confermata la presenza e il ruolo chiave all'interno dello show sarà il temibile Sauron, ma anche in questo caso non sappiamo chi lo interpreterà.

Il cast, inoltre, includerà la presenza di Trevyn (il cui nome potrebbe essere anch'esso un semplice "placeholder", interpretato da Simon Merrell), Hennah (probabilmente alias e sarebbe un riferimento a Dan Hennah), May, Elden e Oren, che avrà il volto di Joseph Mawle (il Benjen Stark di Game of Thrones), e che sarà il principale antagonista della serie.

E voi quali personaggi vi aspettate dallo show de Il Signore degli Anelli? Fatecelo sapere nello spazio commenti!