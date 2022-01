Il Signore degli Anelli, tutto sui potenti Anelli: cosa sono e chi li possiede

Questa settimana abbiamo avuto modo di tornare brevemente nella Terra di Mezzo con il teaser di Il Signore Degli Anelli: Gli Anelli del Potere, attesissima serie di Amazon Prime Video. Ma chi possiede questi potenti Anelli e quanti sono?

L'Unico Anello ha in realtà alcuni potenti cugini, ognuno dei quali è stato creato negli anni prima che Sauron tentasse di prendere il controllo della Terra di Mezzo. In totale, nella Seconda Era della Terra di Mezzo furono creati 20 Anelli del Potere che furono dispersi tra Elfi, Nani e Uomini, con l'Unico Anello creato in segreto da Sauron.



Quest'ultimo ha assistito gli Elfi dell'Eregion nella creazione di 16 Anelli, infondendoli tutti con un legame con lui. Tuttavia, non ha contribuito alla creazione dei tre anelli elfici, che si chiamano Narya, Nenya e Vilya, poiché sono stati realizzati dopo la sua partenza dall'Eregion. Galadriel, signora dei boschi di Lothlórien, detiene Nenya. Il più potente degli Anelli Elfici, Vilya, fu inviato al Sommo Re dei Noldor, Gil-galad. Fu infine passato a Lord Elrond di Gran Burrone, che lo conserva durante la seconda metà della Seconda Era e per tutta la Terza Era. L'ultimo Anello Elfico è conosciuto come Narya, fu dato a Gil-galad per la protezione dopo l'ascesa di Sauron, e alla fine lo passò al suo luogotenente, Círdan.

Creati dagli Elfi dell'Eregion con l'aiuto di Sauron, sette anelli furono donati ai grandi Re dei Nani. Sotto le spoglie di Annatar, Sauron consegnò gli anelli ai Nani, ma non era in grado di esercitare il controllo completo sui Portatori dell'Anello dei Nani, a causa della loro natura testarda. Le storie degli Anelli dei Nani sono molto meno conosciute di quelle degli Elfi, ma un anello è meglio conosciuto rispetto agli altri: l'Anello di Thrór, o Angya, fu dato al re del popolo di Durin, Durin III, prima che l'Eregion cadesse nelle forze di Sauron. Gli altri Anelli dei Nani furono dispersi tra le altre grandi Casate dei Nani e li aiutarono a raggiungere grandi ricchezze.

Nove Anelli sono stati realizzati insieme agli Anelli dei Nani con l'influenza di Sauron che li ha rubati dalle casseforti di Eregion quando è fuggito e li ha usati come strumento per deformare le menti di nove potenti re umani.



Gli ultimi tre Anelli, Nitîr e Ûrifurono tutti passati ai Númenóreani furono dati ai Númenóreans, ma solo uno di questi si fece un nome dopo essere caduto a Sauron. Il Re Stregone di Angmar è quasi certamente uno dei Númenóreani che ereditò un anello, probabilmente Ûri.



Infine c'è l'Unico Anello, forgiato da Sauron in solitudine per rivendicare il dominio di tutti i popoli della Terra di Mezzo e per dominare i portatori degli altri anelli. Ebbe un grande successo in questo, anche se gli Elfi - consapevoli dei piani di Sauron si rifiutarono di indossare i loro anelli e di essere da lui controllati. E mentre i fan non sono contenti del titolo de Il Signore Degli Anelli: Gli Anelli del Potere la serie Amazon arriverà a settembre e ci permetterà di approfondire tutte queste storie nei suoi primi otto episodi.