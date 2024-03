Il signore degli anelli: quando esce su Prime Video Gli anelli del potere 2

Dopo l’annuncio della terza stagione de Gli Anelli del potere, ci si chiede quanto approderà sulla piattaforma streaming Amazon prime video la seconda tranche di episodi.

Per quel che sappiamo, la seconda stagione della serie dovrebbe arrivare per la fine del 2024, anche se un comunicato stampa dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video e dedicato alle uscite di punta per l’anno corrente non includeva la seconda stagione de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere. È noto che la La produzione della seconda stagione si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. I fan della serie dovranno quindi aspettare probabilmente la fine del 2024 per vedere nuovamente sul piccolo schermo Gli Anelli del potere.

Nel frattempo, la showrunner della serie ha parlato del tono della seconda stagione: “Ciò che so e che posso rivelarvi è che sarà molto più dark, più dura e più incentrata sui personaggi. Penso che stiamo preparando degli episodi davvero molto interessanti. Ho potuto dare un'occhiata durante lo scorso Natale, giusto alle singole scene, e credo che sarà una stagione davvero bella. Abbiamo cercato di renderla un po' più cruda, un po' più sporca, immagino. Di renderla quanto più autentica possibile”.

Per concludere, riportiamo che secondo alcuni rumour Tom Bombadil sarà in Gli Anelli del potere 2.