Il signore degli Anelli, quando esce la serie TV di Amazon? Parliamone

Proprio quando tutti i fan della trilogia di film Il Signore degli Anelli di Peter Jackson pensavano di non poter più visitare la Terra di Mezzo, è stato annunciato che uno dei franchise fantasy più amati di tutti i tempi basato sui romanzi di JRR Tolkien diventerà una serie tv grazie ad Amazon.

La sceneggiatura è stata affidata a Patrick McKay e JD Payne che al momento della nomina hanno dichiarato: “Ci sentiamo come Frodo, che parte dalla Contea, con una grande responsabilità affidata alle nostre cure. È l'inizio dell'avventura di una vita."

Le aspettative infatti sono molto alte, i fan non vedono l’ora di mettere gli occhi su questa serie ma, purtroppo, come la maggior parte delle produzioni, è stata interrotta all’inizio del 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

Le riprese erano appena iniziate in Nuova Zelanda quando è arrivato lo stop a i lavori, con il paese che ha istituito misure restrittive legate alla pandemia, inclusi 14 giorni di quarantena per chiunque entri nel paese.

Per fortuna The Hollywood Reporter ha confermato a dicembre che la produzione è in corso in Nuova Zelanda attualmente.

Dall'annuncio, i fan si sono chiesti quale fosse la data di uscita ufficiale ma finora non c'è stata alcuna informazione sulla data esatta. Il 2021 era l'obbiettivo, quando il capo degli Amazon Studios Jennifer Salke nel 2019 aveva detto: "Lo show sarà prodotto in due anni, il 2021 è la speranza" al The Hollywood Reporter.



Ma dato lo stop i tempi potrebbero allungarsi a causa della pandemia e far slittare quindi il debutto a metà del 2022.

Mentre nessuno è sicuro della riuscita dello spettacolo, gli Amazon Studios hanno già rinnovato Il Signore degli Anelli per una seconda stagione e sembrano interessati ad uno spin-off de Il Signore degli Anelli incentrato su Gollum.