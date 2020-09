Il Signore degli Anelli: quando uscirà la serie Amazon su Prime Video?

Dopo uno stop lungo diversi mesi, finalmente sono ricominciate le riprese della serie TV de Il Signore degli Anelli, show targato Amazon Prime Video che promette grandi sorprese a tutti i fan della saga creata a partire dai libri di J. R. R. Tolkien: dato l'elevato budget utilizzato per proporla, le aspettative sono molto elevate.

Ma, una delle domande che la maggior parte del pubblico si pone è quando potremo finalmente vedere lo show sui nostri schermi. Cerchiamo oggi di fare chiarezza.

Quello che sappiamo sinora è che prima della pandemia lo showrunner J.D. Payne e Patrick McKay avevano ipotizzato, stando ad alcuni report, come data d'uscita il mese di dicembre 2021, anche se, al momento (soprattutto dopo 4/5 mesi di stop) sembra difficile la serie possa avere la stessa finestra d'uscita.

Inoltre, un'altra notizia che abbiamo a disposizione è che, prima dello stop dovuto alla pandemia globale di COVID-19, i primi due episodi, entrambi diretti da J.A. Bayona (famoso soprattutto per aver girato la pellicola Jurassic World - Il regno distrutto), erano stati quasi del tutto completati in rapida successione. Gli episodi della prima stagione, sebbene non ancora confermato, dovrebbero essere 20, stando alle dichiarazioni di Tom Shippey.

La scansione temporale è stata confermata dal capo degli Amazon Studios Jennifer Salke, che aveva dichiarato in un'intervista del 2019 all'Hollywood Reporter: "(la serie) sarà prodotta in due anni. 2021 è la speranza, anche se alcuni vorrebbero uscisse nel 2020."

La situazione al momento sembra favorevole in Nuova Zelanda per ricominciare a pieno ritmo i lavori per lo show. Se considerassimo matematicamente i mesi persi per lo stop, allora potremmo supporre che la serie possa uscire tra aprile e maggio del 2022: un lasso di tempo molto lungo, che potrebbe portare la produzione ad accorciare i tempi, o a ridurre il numero di episodi, per tenere fine del 2021 come obiettivo.

Mentre il franchise è già in espansione con Amazon che sembra interessata a una possibile serie spin-off de Il Signore degli Anelli incentrata su Gollum, non ci resta che attendere per notizie ufficiali dal set, che a questo punto sembrano imminenti.

