Il Signore degli Anelli: le riprese della serie Amazon inzieranno in estate

Dopo aver rivelato che le riprese della serie de Il Signore degli Anelli si svolgeranno in Scozia, il Daily Record ha oggi reso noto che Amazon sfrutterà degli studios nuovi di zecca situati a Leith, Edimburgo.

Il report rivela inoltre che la data di inizio riprese è prevista per agosto, confermando così l'obiettivo di pubblicare la prima stagione dello show tra il 2020 e il 2021. Una fonte vicina alla produzione ha fatto sapere che "I produttori de Il Signore degli Anelli sperano di iniziare le riprese nel nuovo studio da agosto a novembre. Sono già stati trovati molti accordi. Ora devono solo rispettare i tempi."

Con una serie di tweet dedicati alle varie parti dell'iconica Poesia dell'Anello, nei mesi scorsi Amazon ha confermato che lo show sarà ambientato nella Seconda Era di Arda: possiamo quindi aspettarci diversi riferimenti (o forse qualcosa di più) alla caduta di Numenor.

Amazon sta producendo la serie in collaborazione con New Line Cinema, HarperCollins e Tolkien Estate and Trust, e si parla di una potenziale spesa totale di 1 miliardo di dollari, di cui al momento è confermato un budget di 200 milioni. Restando in tema Signore degli Anelli, Fox Searchlight ha da poco pubblicato un nuovo trailer di Tokien, biopic dedicato all'autore della celebre saga letteraria fantasy.