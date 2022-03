Il Signore degli Anelli, ritrovati i copioni del primo adattamento radiofonico BBC

Nella fervente attesa de Gli Anelli del Potere, in arrivo il 2 settembre su Amazon Prime Video, si parla di un ritrovamento storico: durante le sue ricerche negli archivi della BBC, un accademico dell'Università di Oxford ha rinvenuto i copioni dei 12 episodi del radiodramma trasmesso negli anni '50, al quale lo stesso Tolkien aveva lavorato.

Il ritrovamento dei copioni originali si configura come testimonianza unica nel suo genere, dato che le registrazioni audio di quello che è a tutti gli effetti il primissimo adattamento delle opere di J.R.R. Tolkien, trasmesso dalla BBC tra il 1955 e il 1956, si ritiene siano state cancellate e, dunque, perse per sempre.

L'adattamento radiofonico del Signore degli Anelli fu sceneggiato dal poeta e produttore radiofonico Terence Tiller, le cui note scarabocchiate a margine dei testi mettono nero su bianco le sue discussioni con Tolkien. Stando a quanto riporta The Guardian, tra i documenti rinvenuti ci sarebbe anche una pagina scritta a mano dallo stesso Tolkien, che riporta delle correzioni in rosso che certificano la sua attiva partecipazione allo sviluppo del radiodramma, oltre a restituirci una testimonianza dei metodi produttivi in epoca pre-digitale.

L'adattamento radiofonico del Signore degli Anelli sarebbe stato trasmesso poco dopo la pubblicazione dei tre volumi: i 6 episodi della prima serie adattarono La compagnia dell'Anello, mentre la seconda serie avrebbe condensato in altrettanti episodi Le due torri e Il ritorno del re.

"Si diceva che i copioni fossero andati persi, ma sono sopravvissuti" ha dichiarato Stuart Lee dell'Università di Oxford, autore della scoperta. "Si tratta dell'unica drammatizzazione professionale del Signore degli Anelli realizzata mentre Tolkien era in vita, ma allora per la BBC non era importante. Questo ci dimostra come l'accoglienza dell'opera letteraria sia cambiata nel tempo: dallo scarso interesse nel 1955 e 1956 al fenomeno globale di oggi, con Amazon che investe oltre un miliardo per realizzare la nuova serie TV".

La scoperta di Lee sarà raccontata nel dettaglio nel libro di prossima uscita "The Great Tales Never End: Essays in Memory of Christopher Tolkien", con il quale alcuni accademici renderanno omaggio al contributo del figlio del celebre autore nel trascrivere il materiale inedito del padre, pubblicato in varie opere postume. Il volume racchiuderà saggi, documenti d'archivio e storie familiari in memoria di Christopher Tolkien, morto a gennaio 2020.

La scoperta viene resa nota a poche settimane dalla pubblicazione di manoscritti inediti di Tolkien sul sito web della Tolkien Estate, l'ente che detiene la proprietà intellettuale dell'autore britannico. Nel frattempo, sono in molti a domandarsi come sarà realizzata Gli Anelli del Potere senza i diritti del Silmarillion, il volume che contiene gran parte del materiale sulla Seconda Era?