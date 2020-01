Il Signore degli Anelli: Robert Aramayo di Game of Thrones sarà uno dei protagonisti

Secondo quanto riportato da Deadline, Robert Aramayo è entrato a far parte del cast della serie de Il Signore degli Anelli. L'attore, apparso in Game of Thrones nei panni di Ned Stark da giovane, sostituirà l'uscente Will Poulter come protagonista dello show targato Amazon.

Aramayo vestirà i panni di un giovane eroe chiamato Beldor, ruolo a cui Poulter ha dovuto rinunciare per via dei suoi altri impegni.

Ambientata nella Terra di Mezzora, la serie racconterà una storia collocata temporalmente molto prima degli eventi La Compagnia dell'Anello. Anche se la trama non è ancora stata svelata ufficialmente, nei mesi scorsi sono emerse diverse informazioni sul resto del cast: Joseph Mawle (Game of Thrones) vestirà i panni di un villain di nome Oren, mentre Morfydd Clark (His Dark Materials) sarà una giovane Galadriel, l'iconica Elfa interpretata da Cate Blanchett nella trilogia di Peter Jackson.

La serie, già rinnovata da Amazon per una seconda stagione, è sviluppata dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. I primi due episodi saranno diretti da J.A Bayona, mentre non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale: secondo i report, dopo aver girato i primi due episodi la produzione si prenderà una pausa per 4-5 mesi per programmare la seconda stagione.