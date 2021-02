Il Signore degli Anelli: ecco tutto ciò che sappiamo sulla serie Amazon

È ora di tornare nella Terra di Mezzo. Il primo adattamento televisivo de Il Signore degli Anelli è in arrivo su Amazon Prime Video. Dopo un enorme accordo da 250 milioni di dollari nel 2017, Amazon Studios ha acquisito i diritti televisivi globali de Il Signore degli Anelli, basato sui romanzi più venduti di Tolkien.

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla rivelazione della serie de Il Signore degli Anelli. Le riprese della prima stagione sono attualmente in corso e quindi gli aggiornamenti potranno arrivare già nei prossimi giorni.

La storia

Al momento sappiamo che la serie televisiva de Il Signore degli Anelli è ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien. Lo spettacolo porterà sullo schermo le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Gli spettatori saranno trasportati indietro nel tempo in un'epoca in cui "grandi poteri furono forgiati, i regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più sottile dei fili e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minaccia di coprire tutto il mondo nell'oscurità". La serie inizierà in un "tempo di relativa pace" e seguirà un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre "affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste della capitale degli elfi di Lindon al regno dell'isola mozzafiato di Númenor, fino ai confini più remoti della mappa".

La produzione e l'uscita

Lo spettacolo è in fase di produzione in Nuova Zelanda, dove sono stati girati i film de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Le riprese della serie sono iniziate all'inizio del 2020 ed erano vicine alla fine dei primi due episodi quando la produzione è stata interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Le riprese sono riprese in Nuova Zelanda nel settembre 2020, secondo quanto riportato da Deadline e sono tuttora in fase di produzione.

Amazon Studios non ha ancora rivelato una data di uscita per la serie. Jennifer Salke, il capo di Amazon Studios, aveva dichiarato nel 2018 che ci si aspettava che lo spettacolo sarebbe stato presentato in anteprima nel 2021. Data la pandemia di COVID-19 e un programma di riprese fluttuante, non è chiaro se lo spettacolo sarà ancora presentato in anteprima quest'anno. Dopotutto la serie de Il Signore degli Anelli è una produzione su larga scala, simile a Game of Thrones, quindi non sarebbe sorprendente se l'uscita venga posticipata fino al 2022. La prima stagione sarà composta da 8 episodi.

Il cast

La serie de Il Signore degli Anelli presenta un enorme cast di attori provenienti da tutto il mondo. Nel gennaio 2020, Amazon Studios aveva rivelato la prima serie di membri del cast, tra cui Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman. Amazon ha rivelato una seconda ondata di membri del cast nel dicembre 2020 e questi includono Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Ci sarà una stagione 2?

Infine la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. Il capo di Amazon Studios, Jennifer Salke, ha confermato a Deadline che la stagione 2 era già in lavorazione nel novembre 2019.

Mentre nessuno è sicuro della riuscita dello spettacolo, gli Amazon Studios hanno già rinnovato Il Signore degli Anelli per una seconda stagione e sembrano interessati ad uno spin-off de Il Signore degli Anelli incentrato su Gollum.