Il Signore degli Anelli: tutto quello che sappiamo sulla serie TV targata Amazon

Grazie alla tempestiva reazione della Nuova Zelanda nei confronti dell'emergenza sanitaria, tutte le produzioni che si stavano svolgendo nel paese sono ormai prossime alla ripartenza. Tra queste, oltre ad Avatar 2, rientra anche l'attesissima serie de Il Signore degli Anelli, ambizioso progetto targato Amazon.

In occasione dell'imminente ritorno sul set, che potrebbe garantire un'uscita sulla piattaforma di Prime Video nel corso del 2021 (una data ufficiale non è ancora stata annunciata), abbiamo raccolto per voi tutto ciò che sappiamo sulla serie de Il Signore degli Anelli in un video. Come sempre, potete visionarlo nella parta alta dell'articolo oppure sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Affidata agli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, la trama della serie è ancora avvolta nel mistero se non per qualche dettaglio sull'ambientazione. Secondo quanto confermato dagli addetti ai lavori, in ogni caso, gli autori hanno stretto un accordo con la Tolkien Estate per rispettare i "paletti storici" creati dallo scrittore nelle sue opere ambientate nella Terra di Mezzo.

Voi cosa ne pensate del progetto? Fateci sapere le vostre aspettative, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle ultime new entry del cast de Il Signore degli Anelli, tra i cui protagonisti troveremo Maxim Baldry e Robert Aramayo (Game of Thrones).