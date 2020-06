Il Signore degli Anelli, ecco tutto ciò che sappiamo sull'attesissima serie Amazon Prime

Parliamoci chiaramente, la Terra di Mezzo manca a tutti da quando la trilogia di Peter Jackson è terminata nell'ormai lontanissimo 2003. Ma Amazon Prime ha deciso di colmare il vuoto presente nel cuore di tutti i fan de Il Signor degli Anelli con una nuova serie evento. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa attesissima produzione.

Una serie del genere non è mai in ritardo, né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo, e stando alle voci riportate finora, dovrebbe essere pubblicata in anteprima nel 2021. Ancora però non ci sono certezze sull'affidabilità di questa data. Ciò che è certo ancor prima di iniziare, è che la serie prequel de Il Signore degli Anelli, sia stata già rinnovata per una seconda stagione.

Come già era successo per l'omonima trilogia cinematografica e per quella de Lo Hobbit, lo show Amazon, verrà interamente girato in Nuova Zelanda. Come molti altri show, anche questo de Il Signore degli Anelli è stato interrotto a causa del coronavirus a partire dal 15 marzo. Pare però che ormai la produzione sia pronta a riprendere con le dovute precauzioni.

Come ormai si era capito da tempo si tratterà di un prequel, che sarà ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo e probabilmente saremo in grado di vedere la maestosa ascesa di Sauron e la nascita dell'unico anello. La serie dovrebbe essere composta da 8 episodi.

Amazon si è aggiudicata i diritti su Il Signore degli Anelli per la modica cifra di 250 milioni di dollari, con il patto di realizzare almeno cinque stagioni più eventuali spin-off. Il colossal attesissimo sarà realizzato dagli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, mentre il regista J.A. Bayona si è occupato di dirigere i primi due episodi.

Gli attori simbolo dei precedenti film non prenderanno parte a questa nuova produzione anche se Ian McKellen si è reso disponibile ad indossare nuovamente i panni di Gandalf. Invece per quanto riguardo Legolas è quasi certo che non rivedremo l'amato elfo ma, vedremo quasi certamente Galadriel.

I protagonisti principali de Il Signore degli Anelli non sono stati ancora totalmente definiti. Siamo solo a conoscenza di una parte del cast, a cui si è di recente aggiunto Maxim Baldry.

Noi non vediamo l'ora di vedere questa nuova serie e voi? Fatecelo sapere nei commenti.