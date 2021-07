Il signore degli anelli: Sauron sarà assente dalla prima stagione della serie Amazon?

Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni emerse sul web in questi minuti, sembra che Sauron, uno dei principali 'villain' dell'universo narrativo de Il Signore degli Anelli, non apparirà nella prima stagione dell'attesissima serie televisiva di Amazon Prime Video.

A dichiararlo il portale TheOneRing, a dir poco affidabile circa tutto ciò che riguarda il mondo fantasy creato da JRR Tolkien: secondo lo scoop del sito, "Sauron/Annatar non verrà rivelato nella prima stagione, che seguirà invece il più antico assioma del mondo dello spettacolo: 'Lascia che il pubblico desideri altre storie'."

La serie tv de Il Signore degli Anelli di Amazon sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quando Sauron emerge dalle ombre sotto le mentite spoglie di Annatar, il Signore dei Doni, portando i nove Anelli del Potere come offerta ai popoli liberi. Qualora lo scoop di TheOneRing dovesse risultare vero, allora è probabile che la prima stagione avrà luogo leggermente prima di questi eventi, ma come sappiamo la saga di Amazon andrà avanti per diverse stagioni dunque è quasi certo che il temibile Sauron e i suoi leggendari Anelli del Potere svolgeranno un ruolo cruciale nelle stagioni a venire. Non a caso il rapporto afferma anche che Celebrimbor, che ha forgiato i tre anelli dati ai signori degli elfi, apparirà nella serie. Il personaggio era stato affidato inizialmente a Tom Budge, che però ha lasciato lo show.

Per altri approfondimenti ecco nuove aggiunte al cast de Il signore degli anelli; inoltre, vi ricordiamo che la saga di Peter Jackson torna al cinema in Italia questa settimana nella nuova versione 4K: riscoprite il primo episodio nel nuovo episodi della rubrica Everycult dedicato a Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello.