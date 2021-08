Il Signore degli Anelli, ci sarà Sauron nella serie TV di Amazon?

Prime ha recentemente rotto il silenzio circa la data di uscita della serie su Il Signore degli Anelli, creando non poco entusiasmo tra i fan della saga. Tanta la curiosità intorno al prequel che dovrebbe essere ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Proprio sulla base di questo gli spettatori si sono chiesti se rivedranno Sauron.

Abbiamo infatti scoperto recentemente chi saranno i protagonisti della serie su Il Signore degli Anelli, e tra questi potrebbe esserci proprio Sauron. Una supposizione sensata, perché come sappiamo nella Seconda Era Sauron riemerge dal suo nascondiglio sotto le spoglie di Annatar, il Signore dei Doni, e porta i nove Anelli del Potere come offerta per i popoli liberi. Tuttavia è stato recentemente rivelato che Sauron non sarà nella prima stagione della serie. Infatti i produttori hanno deciso di seguire la filosofia più vecchia del mondo: lasciare che gli spettatori abbiano sempre qualcosa in più da desiderare.

Dunque lo show dovrebbe essere ambientato in un periodo di poco precedente al ritorno di Sauron di cui abbiamo parlato. E' stato rivelato però che il servitore del Signore Oscuro, però, avrà un ruolo fondamentale insieme agli anelli nelle successive stagioni.

Nella descrizione della season 1 leggiamo che "Dopo un iniziale periodo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, sia conosciuti sia inediti, mentre affrontano il tanto temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle oscure profondità delle Montagne nebbiose alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, fino alla mozzafiato isola-regno di Númenor e ai confini più estremi della mappa, questi regni e questi protagonisti scolpiranno un destino che, dopo la loro scomparsa, vivrà ancora molto a lungo."

Insomma, si tratterebbe di un'attesa ancora lunga per Sauron, ma per cui sicuramente varrà la pena.