Il Signore degli Anelli, Sean Astin: 'La serie Amazon sarà straordinaria'

Le aspettative per la serie Amazon de Il Signore degli Anelli sono elevatissime ed ora a metterci il carico da novanta ci pensa anche Sean Astin. Il Samvise Gamgee della trilogia di Peter Jackson è convintissimo che lo show ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo sarà semplicemente straordinario.

"Il mio consiglio è di godersi il viaggio perché ci sono molte pressioni intorno e c'è una folta schiera di persone che amano i film e i libri... È stato tutto così travolgente per me quando sono usciti quei film", ha spiegato Astin a ComingSoon. "Quanta energia c'era. Quante persone li hanno amati. Quindi sono davvero entusiasta di vedere come andrà a finire. Stanno prendendo molte cose dal Silmarillion, potrebbero esserci così tante cose nuove per me".

L'attore ha poi aggiunto: "Penso che Amazon sia stato fantastico nel farlo. Nel 2002 avevo previsto che tra il 2020-2021 ci sarebbe stato un reboot. Sono stato molto preciso al riguardo e la gente mi ha chiesto come potessi esserne così sicuro, e ho detto: 'Perchè sono un tipo lungimirante'. In realtà è chiaro che da una generazione all'altra si voglia recuperare ciò che più si ama. Sono sempre stato un grande sostenitore di sequel e remake e in particolare dei grandi classici. Molte persone pensano, perché dovresti voler rifare un classico? La buona notizia è che il classico rimarrà sempre tale. A volte è possibile fare qualcosa di interessante e a volte si può fallire. Ma sono certo che la serie Amazon sarà straordinaria. C'è voluto molto tempo per realizzarlo, persone davvero talentuose ci lavorano. Quindi è un bene per tutti quando accadono cose del genere. Naturalmente è la mia opinione".

Intanto la produzione de Il Signore degli Anelli è travolta dalle polemiche dopo gli incidente sul set. In molti infatti hanno ipotizzato che Amazon non rispetti le basilari norme di sicurezza sul lavoro, mettendo così a repentaglio le vite di quanti sono coinvolti nella produzione di questo colossale show.