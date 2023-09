Il signore degli anelli, secondo una teoria Halbrand non è Sauron in realtà

Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 si sono concluse prima dello sciopero degli attori. La prima stagione della serie ha mostrato chi si cela sotto la maschera di Sauron, ma secondo una teoria, quello che si è visto su schermo potrebbe non corrispondere alla realtà dei fatti.

Nel finale della Stagione 1 de Gli Anelli del Potere, è stato definitivamente rivelato che Halbrand era il Signore Oscuro Sauron. Ma alcuni fan della serie hanno teorizzato che Sauron abbia impersonato il vero Halbrand, dato che è risaputo che il Signore del Male sia un abilissimo mutaforma. Durante l’eruzione nell’episodio 6, Sauron avrebbe colto l’occasione per cambiare forma in Halbrand e fingere di aver subito una brutta ferita, mentre l’uomo della gente del sud è in realtà è stato imprigionato o direttamente ucciso dal Signore Oscuro. Anche il fatto che Halbrand abbia compiuto buone azioni in precedenza nella serie, come salvare Galadriel nei Mari Sommersi e combattere gli Orchi nelle Terre del Sud, viene utilizzato a sostegno di questa teoria, con l'idea che Sauron non si spingerebbe fino a salvare Elfi e Uomini.

È possibile quindi che gli sceneggiatori della serie abbiano sfruttato le caratteristiche di Sauron per ingannare gli spettatori e creare una nuova linea narrativa piena di mistero. Alcuni piani per le vicende del secondo capitolo della serie sembra siano già stati rivelati, infatti Gli Anelli del Potere 2 avrà una una battaglia così lunga che andrà avanti per ben 2 episodi della serie. E a voi è piaciuta la serie Amazon dedicata al Signore degli Anelli? Fatecelo sapere nei commenti.