Il Signore degli Anelli, la serie Amazon contiene elementi de Il Silmarillion: i dettagli

Secondo quanto riferiscono diversi report internazionali, la serie Amazon de Il Signore degli Anelli ha ottenuto i diritti de Il Silmarillion e I Racconti Incompiuti scritti da J.R.R. Tolkien. Tali informazioni sono state pubblicate su TheOneRing.net. Si tratta di un dettaglio molto importante perché mai prima d'ora ciò si era verificato.

Sean Astin ha dichiarato che la serie de Il Signore degli Anelli sarà straordinaria. In base a quanto si legge 'per la prima volta in assoluto elementi e passaggi di Il Silmarillion e I Racconti Incompiuti sono concessi in licenza ad Amazon Studios per questo adattamento'. Questi elementi permetterebbero ad Amazon di inserire i momenti più importanti della storia della Terra di Mezzo, inclusa la forgiatura degli Anelli del Potere e la creazione degli orchi.



Tolkien aveva originariamente concesso in licenza i quatto romanzi negli anni '60 e quell'accordo avrebbe poi scaturito le due trilogie di Peter Jackson. A quel tempo stava ancora lavorando a Il Silmarillion e a molte altre storie ambientate nella Terra di Mezzo. Questi racconti sarebbero stati pubblicati postumi dal figlio dello scrittore, Christopher Tolkien, con le storie incomplete che compongono il volume di I Racconti Incompiuti di Numenor e della Terra di Mezzo.

Secondo molti Il Silmarillion è la più grande opera mai realizzata da J.R.R. Tolkien.



Nei giorni scorsi è stato confermato che nella serie de Il Signore degli Anelli saranno presenti scene di nudo ma non di sesso.

Attualmente la lavorazione è in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti.