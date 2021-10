Il Signore degli Anelli, la serie Amazon partirà dalla morte di Morgoth?

La serie Amazon de Il Signore degli Anelli si concentrerà sulla Seconda Era e sebbene non siano ancora molte le informazioni in merito alla trama, in molti sono convinti che il racconto partirà da un evento in particolare: la morte di Morgoth.

Proprio dalla morte di questo Oscuro Signore per mano di Turin ha iniziato la Seconda Era della Terra di Mezzo, e per tale ragione questo evento rappresenterebbe l'apertura perfetta per la serie Amazon, proprio come la sconfitta di Sauron da parte di Isildur rappresenta l'evento che apre la trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Tra l'altro Morgoth è anche ritenuto il fautore degli Orchi, la terribile razza ottenuta attraverso la corruzione di quelli che un tempo erano Elfi e proprio il racconto di quella che è ritenuta una delle azioni più abiette compiute dall'Oscuro Signore, potrebbe fornire un altro interessante spunto narrativo.

Oltre a replicare il riuscitissimo trucco visivo de Il Signore degli Anelli, usare la caduta di Morgoth come punto di partenza della serie, permetterebbe di aprire le porte in modo a dir poco colossale al racconto di questa diversa era, strizzando d'altre parte l'occhio ai moltissimi fan di Tolkien rimasti estremamente delusi dalla trilogia de Lo Hobbit.

La data d'uscita della serie Amazon de Il Signore degli Anelli è ormai nota dunque, per scoprire come andranno realmente le cose non ci resta che attendere.