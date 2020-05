Il signore degli Anelli: la serie Amazon riparte? Le ultime dal set

C'è una cosa che gli amanti del lavoro di Tolkien sanno: aprire la porta è il primo passo per iniziare un viaggio, ma cosa succede quando non è possibile uscire di casa? Adesso, a quasi due mesi dallo stop ai lavori, sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi sul set de Il Signore degli Anelli... E non è Gollum che si nasconde nell'erba alta!

Quando abbiamo saputo che Amazon Prime Video era al lavoro su una colossale produzione del Signore degli Anelli i festeggiamenti sono stati degni del compleanno di Bilbo, ma purtroppo abbiamo dovuto calare rapidamente i calici a causa dell'emergenza COVID-19.

Adesso, a fornire un possibile segnale di ripresa è Annabelle Sheehan, CEO della New Zealand Film Commission, che rassicura sullo stato delle produzioni cinematografiche attualmente in corso in Nuova Zelanda, tra cui anche i sequel di Avatar.

"Fin dell'interruzione delle riprese l'obiettivo e la preoccupazione maggiore della New Zeland Film Commission è stata la sicurezza di tutti coloro che lavorano nell'industria cinematografica a e la sostenibilità a lungo raggio del settore".

Ha poi aggiunto che alcune produzioni sia del grande che del piccolo schermo sono già a buon punto per riprendere i lavori.

Un'ottima notizia dunque, soprattutto dopo che l'ultimo aggiornamento dal set risale a metà marzo, quando Il Signore degli Anelli è stato messo in pausa.