Il Signore degli Anelli, la serie Amazon riprenderà anche eventi mostrati nei film?

Quando fu annunciata la serie de Il Signore degli Anelli made in Amazon scattò subito l'allarme generale tra i fan di Tolkien: possibile che qualcuno, a neanche vent'anni dalla conclusione della trilogia firmata Peter Jackson, avesse già il coraggio di riprendere in mano quel materiale pericolosissimo per partorirne una sua versione?

Timori che si dissolsero prima di subito: Amazon chiarì infatti immediatamente che la sua serie TV avrebbe affrontato storie ambientate nella Seconda Era, ovvero un bel po' di tempo addietro rispetto alle vicende di Frodo e Compagnia dell'Anello.

Ma sarà sempre così? La serie che esordirà su Prime Video non si fermerà infatti certo ad una sola stagione (a meno di clamorosi flop che ad oggi sembrano francamente improbabili), ragion per cui qualcuno sta cominciando a temere (o sperare?) che nei futuri episodi questa possa effettivamente andare a mettere le mani su eventi e personaggi già visti nella trilogia cinematografica.

In tutta onestà, ci sembra qualcosa di cui sia piuttosto inutile preoccuparsi oggi: il debutto dello show Amazon è ancora piuttosto in là da venire, e dei piani per il futuro non ci è ancora dato sapere nulla. Non resta altro da fare, insomma, che pazientare e sperare che l'incredibile budget messo a disposizione per la serie venga sfruttato come si deve: il resto si vedrà poi.

Pochi giorni fa, intanto, anche le riprese de Il Signore degli Anelli sono finalmente ripartite; nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo su Il Signore degli Anelli targato Amazon.