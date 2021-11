Il Signore degli Anelli, la serie Amazon saluta la Nuova Zelanda per spostarsi in Europa?

La serie Amazon de Il Signore degli Anelli è tra le più costose della storia e, visto l'elevatissimo budget di cui può contare, non c'è da stupirsi sulle incredibili location scelte per le riprese.

Alcune di queste le abbiamo già viste in altri show di grande successo come ad esempio Game of Thrones. Gran parte dei lavori infatti si svolgeranno nel Regno Unito dove, a quanto pare, gli Amazon Studios hanno scelto di lavorare per via dei grandi incentivi fiscali. Rivedremo dunque alcune delle ambientazioni più iconiche della serie tratta dei libri di George RR Martin e non solo.

Il Signore degli Anelli potrà contare anche su un'altra location di Rogue One, cioè quella in cui sono state girate le scene sul pianeta Scarif e anche il set utilizzato dalla Justice League di Zack Snyder che ospitava la fattoria della famiglia Kent.

Dunque sembra proprio che quanto meno questa prima stagione dello show Amazon abbia deciso di abbandonare i set della rigogliosa Nuova Zelanda per stabilirsi in Europa. Nel Regno Unito tra l'altro le i regolamenti in merito alla pandemia sembrano essere molto meno complessi e stringenti rispetto alla nazione Oceanica.

Intanto, secondo molti la serie de Il Signore degli Anelli potrebbe partire dalla sconfitta di Morgoth. In base a tutte le notizie fin qui in nostro possesso, cosa ne pensate di questa produzione? Ditecelo nei commenti.