Il signore degli anelli, nella serie Amazon torneranno tre personaggi storici?

Ogni volta che viene annunciato un nuovo progetto legato ad un franchise molto conosciuto i fan si chiedono se qualcuno dei personaggi storici verrà coinvolto. Un nuovo report sulla serie tv Amazon de Il signore degli anelli ipotizza che nello show ci sarà il ritorno di tre personaggi che gli appassionati di Tolkien conoscono molto bene.

Si tratta di Sauron, Elrond e Galadriel, che il pubblico ha conosciuto anche nella trilogia de Il signore degli anelli e in Lo Hobbit, di Peter Jackson. In precedenza Galadriel era già stata segnalata come possibile personaggio all'interno della serie, nonostante non sia ancora chiaro in che termini verrà inserita nella narrazione. Esiste perciò la possibilità che questi personaggi siano presenti solo in brevi apparizioni.



Su Twitter è stato condiviso un post del sito TheOneRing.net:"Aggiornamento della serie Il signore degli anelli: JA Bayona sta girando ATTUALMENTE in Nuova Zelanda la più grande produzione al mondo per ricominciare le riprese post-COVID. Aggiunto il nuovo cast neozelandese, in più membri del team neozelandese hanno confermato la presenza di Galadriel, Elrond e Sauron [...]".

Non è del tutto una sorpresa constatare che questi tre personaggi parteciperanno in qualche modo alle riprese della serie, anche se l'ambientazione dello show - che risale a secoli prima di quanto raccontato nei film - potrebbe escludere la presenza di altri personaggi storici del franchise.

