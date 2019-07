Il Signore degli Anelli, la serie tv di Amazon ha trovato il primo membro del cast?

Secondo un'indiscrezione, l'attrice australiana Markella Cavenagh sarebbe in trattative per un ruolo nella serie tv prequel de Il Signore degli Anelli in produzione per Amazon Prime Video.

Non abbiamo ancora molti dettagli sul nuovo show targato Amazon ambientato nel mondo delle opere di J. R. R. Tolkien, eccetto qualche informazione riguardo alle location e al set dove si terranno le riprese, e sul team creativo dietro il progetto.

Ma da quello che è trapelato nella giornata di oggi, pare che il processo di casting sia iniziato, e che la prima attrice in procinto di essere scritturata sia Markella Cavenagh, celebre principalmente per le mini serie Picnic at Hanging Rock e The Cry.

Non si sa molto al riguardo, ma la ragazza dovrebbe ricoprire il ruolo di Tyra.

Sia Amazon che i rappresentanti della Cavenagh non hanno ancora rilasciato alcun commento.

Lo show prequel, che dovrebbe essere ambientato durante la seconda era, è stato precedentemente pubblicizzato dallo stesso account ufficiale della serie, che ha accompagnato il tutto con una mappa e una frase dai toni familiari... "One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie".

Insomma, l'hype è alle stelle, e ci sarà un giorno in cui sapremo di più... Ma non è questo il giorno.