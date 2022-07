Il Signore degli Anelli: sfiorato il prequel su Aragorn al posto de Gli Anelli del Potere!

Riuscite a immaginare che la serie da un miliardo di dollari di Prime Video - forse la più costosa di sempre - rischiava di non essere mai prodotta? Prima di buttarsi su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Amazon stava valutando il progetto (poi accantonato) di un prequel sul giovane Aragorn: tutti i dettagli.

Ormai manca davvero poco, quasi un mese esatto, all’uscita sugli schermi di Prime Video della serie sulla Seconda Era dell’universo Tolkien. In vista del 2 settembre, Prime ha reso pubblici 24 nuovi stupendi character poster de Gli Anelli del Potere in occasione del suo ricchissimo panel al San Diego Comic-Con, mentre noi abbiamo voluto ripassare numero e poteri degli Anelli del Potere per arrivare preparati sulla lore de Il Signore degli Anelli. Ma se si guarda in retrospettiva al momento in cui Amazon ha messo le mani sui diritti di sfruttamento di Tolkien, non è più così scontato che fosse proprio questa storia, quella della Seconda Era, a essere raccontata.

L’ha rivelato lo showrunner JD Payne alla rivista Total Film, confermando le iniziali voci in circolazione secondo cui Prime Video stesse sviluppando una serie sul personaggio interpretato da Viggo Mortensen nei film di Peter Jackson. La misteriosa giovinezza di Aragorn come ranger di Dunedain ed erede al trono di Gondor in esilio sembrava dare a Prime Video molto spazio per raccontare nuove storie. Payne ha spiegato come Amazon abbia poi abbandonato quell’opzione, assieme ad altri singoli prequel su altri personaggi dei film.

Queste le sue parole: "Quando siamo andati per la prima volta per il lavoro, ci è stato detto che c'erano letteralmente dozzine di altre persone che stavano cercando di salire a bordo: tutti stavano arrivando con proposte diverse. Amazon aveva acquistato i diritti delle Appendici e ottenuto le licenze su LOTR e Lo Hobbit e quindi dissero che il campo era spalancato: qualsiasi storia all'interno di quel materiale, si sarebbe potuta raccontare. Quindi c'erano persone che presentavano lo spettacolo Young Aragon o lo spinoff di Gimli o altro genere di cose".

Payne ha però ricordato con orgoglio il momento in cui la sua proposta (e di Patrick Mckay) ebbe la meglio: "Volevano fare qualcosa che fosse degno di Tolkien. E mentre ci pensavamo davvero e selezionavamo il materiale e vedevamo tutti i diversi tipi di storie, è successo: quella storia della Seconda Era, con l'Oscuro Signore Sauron e la Caduta di Númenor e la lotta contro Sauron al Monte Fato. Quell'arco dei principali eventi della Seconda Era sembrava una storia così incredibile eppure non ancora raccontata". Quali, ora, le vostre aspettative sulla serie? Avete saputo del ruolo cruciale di Gil galad ne Gli Anelli del Potere?