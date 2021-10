Il Signore degli Anelli, quante stagioni ci saranno per la serie Amazon?

Tutti attendono con impazienza novità su Il Signore degli Anelli, la nuova serie Prime in arrivo, le cui riprese hanno avuto inizio in Nuova Zelanda nell'autunno del 2019. Si tratta di un progetto importante, che porterà sullo schermo le leggendarie storie della mitica Seconda Era nella Terra di Mezzo. Ma tutti si chiedono: quante stagioni avrà?

Il prequel dei celebri film basati sui libri di Tolkien, è stato pensato nel minimo dettaglio, dunque si sa già quante stagioni ci saranno: cinque. Nel corso o al termine delle season previste, c'è già l'idea di sviluppare un eventuale spin-off, andando dunque ad ampliare il grande ventaglio di prodotti tratti dal romanzo di Tolkien.

Ovviamente, trattandosi di un materiale così delicato, prima di iniziare i lavori sono state tante le regole imposte ad Amazon per Il Signore degli Anelli. Infatti, proprio perché parliamo di un fenomeno culturale così grande, i rischi nel portarlo sullo schermo in forma seriale (ma non solo) non sono pochi, e ci sono elementi che semplicemente vanno rispettati.

I fan si augurano che le prossime stagioni, a differenza della prima che ha richiesto ben 2 anni di riprese, avranno dei tempi di lavorazione più brevi, in modo tale da poter avere ogni anno una season nuova. Una cosa su cui, considerando l'incredibile budget e l'importanza degli spostamenti in Nuova Zelanda e in UK (almeno per la prima stagione), non si può essere così sicuri.