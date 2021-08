Il Signore degli Anelli, svelata la data di uscita e la prima immagine della serie Amazon!

Finalmente è stata svelata l’attesissima data di uscita della serie di Amazon dedicata a Il Signore degli Anelli, insieme alla prima fantastica immagine dello show. Anche se manca più di un anno all’uscita, i fan ora almeno conoscono la data che devono segnare sul calendario.

La serie debutterà venerdì 2 settembre 2022 su Prime Video, con nuovi episodi in uscita settimanalmente dopo il lancio iniziale. Lo studio ha anche rilasciato la prima l'immagine dello spettacolo, che potete vedere in calce alla notizia.

Questa foto viene direttamente dal primo episodio della serie, anche se Amazon sta mantenendo l'identità del personaggio e dell'attore nell'immagine nascosta.

L'annuncio arriva proprio quando le riprese degli episodi sono state completate in Nuova Zelanda, con l'inizio della produzione della seconda stagione. La serie de Il Signore degli Anelli è la più costosa della storia ed i fan si aspettano molto.



Secondo la descrizione ufficiale di Amazon per lo spettacolo: “Il nuovo dramma epico porta per la prima volta sugli schermi la favolosa storia della Seconda Era della Terra di Mezzo di JRR Tolkien. Iniziando in un periodo di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi dei libri "Lo Hobbit" e "Il Signore degli Anelli" di JRR Tolkien, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il riemergere del male nella Terra di Mezzo”.

"Il viaggio inizia il 2 settembre 2022, con la prima della nostra serie originale "Il Signore degli Anelli" su Prime Video", ha detto Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. “Non posso esprimere abbastanza quanto siamo entusiasti di portare il nostro pubblico globale in un nuovo ed epico viaggio attraverso la Terra di Mezzo! I nostri talentuosi produttori, cast, creativi e team di produzione hanno lavorato instancabilmente in Nuova Zelanda per dare vita a questa visione non raccontata e maestosa".



La serie Amazon de Il Signore degli Anelli conterrà elementi de Il Silmarillion per la gioia dei fan a cui non resta che attendere il prossimo 2 settembre 2022.