Il Signore degli Anelli: Tolkien Estate pubblica manoscritti e dipinti inediti

Lo scorso 26 febbraio la Tolkien Estate, l'organo giuridico che detiene e amministra la proprietà intellettuale dello scrittore britannico J.R.R. Tolkien, ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni materiali inediti dell'autore de Il Signore degli Anelli.

In attesa del debutto de Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video, sono state diffuse le immagini di 6 dipinti che mostrano gli emblematici scenari della Terra di Mezzo, alcune lettere firmate dallo scrittore ed inoltre un importante manoscritto de Il ritorno di Beorhtnoth, figlio di Beorhthelm, libro pubblicato in Italia da Bonpiani che narra una parziale rilettura della celebre battaglia di Maldon combattuta tra Anglosassoni e Vichinghi.

Tra i nuovi materiali diffusi dalla Tolkien Estate ci sono anche foto e varie registrazioni audio e video di Tolkien e suo figlio Christopher, scomparsi rispettivamente nel 1973 e nel 2020. Tra le registrazioni audio c'è la prima registrazione di Gollum, come era stato immaginato dall'autore, quando incontra per la prima volta Bilbo Baggins ne Lo Hobbit.

La data del 26 febbraio non è stata scelta a caso, in quel giorno del 3019 infatti è il giorno della Terza Era in cui la Compagnia dell'Anello viene sciolta sulla collina Amon Hen, dando il via al viaggio di Frodo e Sam verso Mordor con lo scopo di distruggere l'Unico Anello.

Intanto molti si chiedono come Gli Anelli del Potere avanzerà senza i diritti de Il Silmarillion. Amazon dorvà fare a meno di gran parte del suo materiale sulla Seconda Era, come gestirà lo show in tal senso?