Il Signore degli Anelli, la troupe ha avuto 20 minuti di preavviso sul trasferimento in UK

È emerso un nuovo retroscena sulla notizia che ha sconvolto moltissimi amanti di J.R.R. Tolkien, ovvero il fatto che Amazon ha deciso di spostare la produzione della seconda stagione de Il Signore degli Anelli dalla Nuova Zelanda al Regno Unito.

Una decisione che, oltre a suscitare la reazione contrariata dell'interprete di Frodo Elijah Wood, sta pra facendo scalpore per le modalità con cui è stata comunicata agli addetti ai lavori. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, la troupe neozelandese della serie è stata informata del trasferimento appena 20 minuti prima che Amazon comunicasse ufficialmente la notizia ai media.

"È un peccato e sono dispiaciuto per tutti colore che hanno messo il cuore in questa produzione. La seconda stagione sarebbe dovuta partire più tardi nel 2022, quindi il nostro ruolo ora è lavorare sodo per mantenere occupato il settore" ha dichiarato David Strong, CEO della New Zeland Film Commission, aggiungendo che "apre la porte ad altri per entrare" e che la NZFC continuerà a lavorare a stretto contatto con il governo per aiutare queste produzioni a girare nel paese."

Ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, lo ricordiamo, la prima stagione della serie de Il Signore degli Anelli debutterà su Amazon Prime Video il 2 settembre 2022.