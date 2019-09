Il Signore degli Anelli: ufficiali le riprese della serie in Nuova Zelanda

La serie tv de Il Signore degli Anelli, targata Amazon, verrà ufficialmente girata in Nuova Zelanda. La conferma è arrivata proprio dallo studio, che ha inoltre rivelato l'avvio della pre-produzione a Auckland. Un ritorno al passato che farà felici i fan, visto che le due trilogie di Peter Jackson sono state girate proprio in Nuova Zelanda.

Secondo Amazon, la serie 'esplorerà nuove trame precedenti a La compagnia dell'anello. Gli showrunner, J.D. Payne e Patrick McKay hanno pubblicato una nota:"Mentre cercavamo il luogo in cui avremmo potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che dovevamo trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, dimora di set di livello mondiale, studios, artigiani e personale altamente esperto e qualificato. E siamo felici di essere in grado ora di confermare ufficialmente la Nuova Zelanda come nostra casa per le nostre storie basate su Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Siamo grati al popolo e al governo della Nuova Zelanda e in particolare a Auckland per averci supportato durante questa fase di pre-produzione. L'incredibile ospitalità con la quale ci hanno accolto ci ha già fatto sentire a casa e non vediamo l'ora di approfondire la nostra partnership negli anni a venire".



Tra i produttori esecutivi dello show anche Juan Antonio Bayona - che dirigerà i primi due episodi. Nel cast Will Poulter sarà uno dei protagonisti e nel frattempo sono stati rivelati gli eventi che non potranno essere modificati nello show televisivo, uno dei progetti più attesi dei prossimi mesi sul piccolo schermo, in virtù del grande successo dei film di Peter Jackson.