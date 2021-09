Il Signore degli Anelli, le ultime novità sulla produzione Amazon

Poco più di un mese fa Amazon annunciava la fine delle riprese della serie Il Signore degli Anelli. A vent'anni dal debutto al cinema della saga, la piattaforma sta infatti sviluppando una serie sui libri di J.R.R. Tolkien. Ma a che punto è la produzione? E quando arriverà?

Come sappiamo, le riprese hanno avuto inizio in Nuova Zelanda nell'autunno del 2019. Recentemente la troupe de Il Signore degli Anelli è stata poi spostata in UK. Ovviamente nel mezzo c'è la pausa dovuta al covid-19, che da Marzo 2020 a Settembre 2020 non ha permesso lo svolgersi delle riprese previste. Proprio questa avrebbe rallentato i lavori, poiché si pensava che la serie potesse inizialmente approdare nel 2021, proprio in occasione del già menzionato ventennale. E invece così non è stato, e si è girato fino ad Agosto 2021.

Adesso, tuttavia, ci si trova nella fase di post-produzione, per la quale gli addetti ai lavori possono prendersela con calma. Infatti l'uscita della serie de Il Signore degli Anelli è prevista su Amazon Prime Video per il 2 Settembre 2022. Tanto quindi il tempo per gli effetti, e per rifinire montaggio, mix audio e quant'altro. O almeno, quello che basta per consegnare ai fan un prodotto di sicura qualità.