Il Signore degli Anelli: le ultime novità su trama, data e cast, quando uscirà?

Da quando nel 2017 Amazon Studios ha annunciato la produzione di una serie tv de Il Signore degli Anelli i fan della saga di Tolkien di tutto il mondo sono in attesa di tornare nella Terra di Mezzo.

Negli ultimi mesi, nuovi membri del cast si sono uniti al progetto e una sinossi della serie è stata riportata da TheOneRing.net. In quella sinossi, si conferma che i luoghi che saranno inclusi nella serie sono Númenor, le Montagne Nebbiose e la capitale degli elfi di Lindon. La storia si svolgerà nell'era della Seconda Era di Tolkien, millenni prima degli eventi de Lo Hobbit.

Chi scriverà la serie?

JD Payne e Patrick McKay saranno i due showrunner della serie. In precedenza hanno lavorato come sceneggiatori di "Godzilla vs. Kong" e "Star Trek 4".

Riprese e costi

Come tutte le produzioni cinematografiche/televisive, anche quella de Il Signore degli Anelli è stata interrotta all'inizio del 2020 a causa della pandemia di coronavirus. La chiusura è avvenuta un mese dopo l'inizio delle riprese e i lavori sono ricominciati a settembre 2020 in Nuova Zelanda come riportato da The Hollywood Reporter.



La prima stagione dello show di Amazon sarà la stagione televisiva più costosa mai prodotta con un budget di 465 milioni di dollari.



Nel 2017, Amazon ha acquistato i diritti per di $ 250 milioni vincendo una guerra di offerte contro Netflix. Quel numero da solo ha reso la serie televisiva più costosa di sempre, ma in seguito, The Hollywood Reporter ha riferito che l'intera serie avrebbe finito per costare più di $ 1 miliardo, a causa delle spese di produzione (casting, produttori, effetti visivi, ecc.).

Trama

Lo spettacolo dovrebbe esplorare nuove trame che si verificano prima degli eventi del film La compagnia dell'anello. Quando la serie Amazon è stata originariamente annunciata, si presumeva che sarebbe stata una rivisitazione della trilogia di libri, proprio come i film. Ma poi è stato confermato che la serie sarebbe stata effettivamente una serie prequel che si svolgerà durante la Seconda Era della Terra di Mezzo.



Ecco la sinossi: "L'imminente serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della leggendaria Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, e riporterà gli spettatori a un'epoca in cui grandi poteri furono forgiati, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, un'epoca in cui la speranza è appesa a fili sottili e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien ha minacciato di coprire tutto il mondo d'oscurità. Iniziando in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi di Lindon, al regno dell'isola mozzafiato di Númenor, ai confini più remoti della mappa, questi regni e personaggi scolpiranno lasciti che sopravvivono a lungo nel tempo".



Regia

Charlotte Brändström, che è stata regista di The Witcher e Jupiter's Legacy di Netflix, è stata scelta per dirigere due episodi della serie Amazon.

Data di uscita

Non c’è ancora un trailer o una data di uscita concreta per lo spettacolo ma potrebbe arrivare in streaming su Amazon Prime nel 2021.

Cast

A dicembre 2020 Amazon ha annunciato 20 nuovi membri del cast:

Cynthia Addai-Robinson

Maxim Baldry

Ian Blackburn

Kip Chapman

Anthony Crum

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Sir Lenny Henry

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Simon Merrells

Geoff Morrel

Peter Mullan

Lloyd Owen

Augustus Prew

Peter Tait

Alex Tarrant

Leon Wadham

Benjamin Walker

Sara Zwangobani.

Ovviamente i loro ruoli rimangono top-secret. Nel cast figurano anche: Markella Kavenagh, Maxim Baldry, Joseph Mawle, Ema Horvath e Morfydd Clark, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.



Il 15 marzo scorso l'attore australiano Tom Budge ha lasciato il cast de Il Signore degli Anelli annunciando sui social media di essersi separato dalla serie.

Seconda stagione

Amazon ha già rinnovato Il Signore degli Anelli per una seconda stagione. Secondo quanto riferito, gli stessi sceneggiatori sono stati riuniti per iniziare a lavorare sulla nuova stagione, anche se la prima stagione è ancora in fase di riprese.

In attesa di nuovi aggiornamenti, siete curiosi di vedere questa serie tv? Fatecelo sapere nei commenti!