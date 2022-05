Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen:'Non so nulla della serie Gli Anelli del Potere'

Nonostante il suo personaggio sia una figura centrale nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, Viggo Mortensen non si è interessato granché alla notizia della prossima serie prequel di Amazon Prime Video del franchise intitolata Gli Anelli del Potere, come ha confessato in un'intervista a The Hollywood Reporter.

Nella chiacchierata Mortensen ha comunque ribadito che i film originali gli stanno così a cuore che si mantiene ancora in contatto con gli altri membri del cast.

"Mi imbatto in persone che li hanno visti molte volte e bambini piccoli che li hanno visti per la prima volta. Mi sono seduto con loro a guardare quei film per la prima volta ed è stato davvero divertente. E mi sono fatto un bel po' di amici da quell'esperienza, sono rimasto in contatto con molti di loro".



Mortensen ha raccontato di non sapere nulla della nuova serie - sapete quali sono i poteri degli Anelli nella serie Amazon? - ma di esserne curioso:"La cosa della tv? Con Apple o qualcosa del genere? Oh, giusto. Si, la guarderò. Ma sapete quale materiale originale stanno usando? Cosa potevano utilizzare? Oh, che bello! Sì, sarà divertente da vedere".

Nonostante non sappia molto di quel che accadrà, l'attore sembra molto interessato e curioso sul progetto, e ha ammesso che guarderà con grande attenzione lo show, che arriverà sul piccolo schermo grazie ad Amazon Prime Video (non Apple, naturalmente) nel prossimo mese di settembre.



Se anche voi come Viggo Mortensen ne sapete poco, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Gli Anelli del Potere, la prossima serie tv prequel de Il Signore degli Anelli.