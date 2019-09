Il Signore degli Anelli: Will Poulter sarà uno dei protagonisti della serie Amazon

Dopo Markella Kavenagh Amazon ha trovato un altro volto principale per la serie de Il Signore degli Anelli: secondo quanto riporta Variety, infatti, Will Poulter vestirà i panni di uno dei protagonisti dell'atteso show in arrivo su Prime Video.

Poulter, il cui ruolo nelle serie Amazon non è ancora stato rivelato, nel 2019 ha recitato in Bandersnatch - lo speciale episodio interattivo di Black Mirror - e nell'horror di Ari Aster Midsommar. In passato l'attore si anche è distinto per i suoi ruoli nella saga di Maze Runner, in The Revenent e in Detroit.

Al momento sappiamo poco o nulla della trama dello show, che ricordiamo sarà ambientato durante la Seconda Era di Arda e dovrà rispettare alcuni paletti narrativi imposti dalla Tolkien Estate e riguardanti gli avvenimenti principali descritti da J.R.R. Tokien.

Scritta da JD Payne e Patrick McKay, la serie sarà diretta per diversi episodi da J.A. Bayona e potrà contare sul produttore Bryan Cogman (Game of Thonres). La data ufficiale delle riprese non è ancora stata fissata ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbero partire già nel 2020 in vista di un debutto nel 2021.

Stando a quanto rivelato da Tom Shippey, esperto di Tolkien che fa parte del team al lavoro su Il Signore degli Anelli, la prima stagione dello show potrebbe essere composta da un totale di 20 episodi.