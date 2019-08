Il Signore Degli Anelli: rivelato il numero di episodi della serie Amazon?

Se vi stavate chiedendo quanti episodi si possono girare con un budget di un miliardo di dollari, potreste avere la risposta dopo il salto. Un esperto di Tolkien, infatti, avrebbe rivelato il numero di episodi della prima stagione della serie di Amazon, Il Signore Degli Anelli.

Tom Shippey, esperto di tutto ciò che riguarda le opere di Tolkien e membro del team creativo della serie, avrebbe reso noto il numero degli episodi che andranno a comporre la prima stagione de Il Signore Degli Anelli.

Lo show in produzione agli Amazon Studios dovrebbe avere un totale di 20 episodi.

"Per la prima stagione sarebbero previsti 20 episodi. Perciò finché non avranno deciso quale sarà il finale, non possono iniziare a girare" avrebbe affermato Shippey durante un'intervista con un fansite tedesco di Tolkien.

Solo qualche settimana fa era stata annunciata la squadra tecnica e creativa dietro la realizzazione della serie, capitanata dai creatori e showrunner della serie, J.D. Payne e Patrick McKay, mentre appena qualche giorno prima trapelavano le prime indiscrezioni relative al cast.

Nel frattempo, l'unica notizia sicura riguardo ai contenuti dello show sembra essere quella sull'ambientazione, ovvero la Seconda Era, come ha ribadito anche lo stesso Shippey: "Il Tolkien Estate insisterà nel mantenere i capisaldi della Seconda Era [...] Ma si possono sempre aggiungere nuovi personaggi e fare svariate domande. [...]".