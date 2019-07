Il Signore Degli Anelli, la serie Amazon presenta il suo team creativo

L'attesissima serie prequel de Il Signore Degli Anelli ha trovato tutti i membri del suo team creativo, che ci vengono presentati in questa featurette diffusa da Amazon Prime Video.

Il video è introdotto da una caption che richiama il mondo de Il Signore Degli Anelli e che non potrebbe essere più indovinata: "Ecco a voi la Compagnia".

I primi a essere presentati sono i creatori e showrunner della serie, J.D. Payne e Patrick McKay, alla loro prima esperienza come capitani di uno show, ma già sceneggiatori di Star Trek: Beyond. I due vestiranno anche i panni di produttori esecutivi.

E a proposito di produttori esecutivi, alla lista si aggiungono l'ex membro della Bad Robot (la compagnia di produzione di J. J. Abrams) Lindsey Weber, Gene Kelly (Boardwalk Empire), Bruce Richmond (Game of Thrones) e Sharon Tal Yguado, ex membro del team esecutivo di Amazon.

Jason Cahill (The Sopranos), Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Helen Shang (Hannibal), e Justin Doble (Stranger Things), oltre al ruolo di produttori, aggiungeranno anche quello di sceneggiatori, a cui si uniranno come consulenti di produzione Bryan Cogman (Game of Thrones), Glenise Mullins e Stephany Folsom (Toy Story 4). Ron Ames (The Aviator) sarà a bordo come produttore.

Il team tecnico-creativo sarà invece composto dalla costumista Kate Hawley (Suicide Squad), lo scenografo Rick Heinrichs (Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi), il supervisore degli effetti visivi Jason Smith (The Revenant) e all'illustratore e concept artist John Howe. In più, Tom Shippey, studioso delle opere di Tolkien, farà parte del progetto.

"Questo team è la nostra Compagnia, con membri provenienti da ogni dove, e percorreremo insieme la strada per raggiungere un obbiettivo molto più grande di quello che saremmo stati capaci di fare da soli" hanno dichiarato McKay e Payne in un comunicato stampa.

"Siamo onorati di essere circondati da degli uomini e delle donne così pieni di talento e capaci di ispirare il prossimo" ha aggiunto Jennifer Salke, Presidente degli Amazon Studios "E così il nostro viaggio nella Terra di Mezzo ha inizio, e sono orgogliosa di dire che siamo in mano a degli eccelenti Capitani, J.D. e Patrick, e all'incredibile team pieno di talento che hanno formato".

Di recente sono iniziate ad arrivare anche le prime notizie sui casting della serie Amazon, che dovrebbe iniziare a girare nel 2020.