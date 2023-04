Il signore delle mosche diventerà una serie TV BBC dall'autore di His Dark Materials

La BBC ha acquisito i diritti di sfruttamento de Il signore delle mosche, celebre romanzo di William Golding, per realizzare un adattamento seriale e per il compito è stato ingaggiato Jack Thorne, autore tra le altre cose dell'adattamento di Queste Oscure Materie - His Dark Materials e del testo teatrale di Harry Potter and the Cursed Child.

La serie sarà prodotta esecutivamente da Joel Wilson e Jamie Campbell di Sex Education e andrà in onda su BBC One e BBC iPlayer. Al momento, tuttavia, si sa ben poco del progetto, compreso il cast e la data di uscita ufficiale. Riguardo al libro e all'imminente serie televisiva, Thorne ha dichiarato: "È un libro, credo, pieno di amore e di crudeltà, su come sopravviviamo come persone e sui modi in cui ci annientiamo. È uno show televisivo che speriamo le famiglie guardino insieme sul divano e che si possa scoprire proprio come io ho scoperto il libro con mia madre da bambino".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di History Dark Materials 3, adattata per HBO e BBC da Thorne.

Il signore delle mosche, romanzo d'esordio di Golding, fu pubblicato per la prima volta nel 1954 e fu accolto positivamente in Inghilterra. Molti recensori lo nominarono subito come "romanzo dell'anno" e alla fine del decennio fu riconosciuto come un'opera profonda e commovente in grado di analizzare la linea di demarcazione tra moralità e immoralità, nonché l'impulso umano verso la civiltà contro l'individualità disinibita. Golding fu ispirato a scrivere il romanzo dopo aver letto L'isola di corallo di R. M. Ballantyne, che raccontava la storia irrealistica di un gruppo di scolari bloccati su un'isola deserta e si concludeva con il salvataggio dei ragazzi da parte di missionari cristiani.

"Mio padre aveva scritto il romanzo come risposta appassionata e visionaria alle conseguenze della guerra. Aveva capito che la sua epoca non sarebbe venuta meno", ha dichiarato Judy Golding Carver, figlia di William Golding. "Credo che accoglierebbe con favore la freschezza e il vigore con cui Jack e Joel lavoreranno al progetto, e sarebbe certamente commosso dalla loro devozione".

"La nostra famiglia è stata incoraggiata dalle discussioni avute con loro e di conseguenza ci siamo affidati alle loro capacità e al loro entusiasmo. Mio padre era orgoglioso del romanzo e aveva fiducia nella sua forza e onestà. La sua famiglia crede che questo adattamento gli renderà piena giustizia".