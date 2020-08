Sigourney Weaver narrerà il documentario di James Cameron Secrets Of The Whales

La strabiliante coppia formata da Sigourney Weaver e James Cameron è pronta a cimentarsi nel nuovo progetto Secrets Of The Whales, documentario firmato National Geograophic di cui saranno rispettivamente voce narrante e regista.

La docu-serie sarà strutturata in 4 episodi, che ci porteranno nelle profondità marine per scoprire abitudini, assetti familiari e comportamenti sociali delle balene, i giganti del mare troppo spesso vittime di vere e proprie cacce che mettono a rischio il loro futuro. Le riprese del documentario sono durate 3 anni di e a curare il progetto è stato Brian Skerry, esploratore per National Geographic nonché uno dei migliori fotografi oceanici del mondo. Nella sua carriera Skerry ha infatti trascorso più di 10.000 ore sott'acqua, documentando territori inesplorati e chiarendo questioni ambientali, che spesso hanno portato a un cambiamento politico.



"Il National Geographic ha da tempo rinsaldato il nostro legame con il mondo che ci circonda e sono onorato di collaborare con loro per raccontare questa splendida serie", ha detto la Weaver. "Gli spettatori possono osservare da vicino la grazia e la potenza straordinarie di queste magnifiche creature. Arriveranno a conoscerle tanto intimamente da rendersi conto, alla fine, di quanto uomini e balene siano simili".



"Secrets of the Whales ha tutti gli elementi che amo, come la nuova tecnologia usata per l'indagine scientifica e avvolta in una grande narrazione che eccita e stimola emotivamente il pubblico", ha commentato Cameron. "Sono orgoglioso di lavorare con National Geographic, partner di lunga data, per mostrare nuove incredibili immagini sul mondo delle balene, sulle loro emozioni e sulla loro magnificenza. Questi animali maestosi e misteriosi continuano a sorprenderci".

La docu-serie sarà presentata in anteprima mondiale in occasione del Giorno della Terra 2021, che si terrà come ogni anno il 22 aprile e sarà tradotto in 43 lingue e distribuito in 172 Paesi.