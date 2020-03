Il Silenzio degli Innocenti: Lucca De Oliveira e Devyn A.Tyler saranno nella serie prequel

Dopo la recente notizia di una serie sviluppata dalla CBS e intenzionata a raccontare le vicende antecedenti al Silenzio degli Innocenti, adesso l'emittente americana annuncia di che Lucca De Oliveira (The Punisher) e Devyn A.Tyler (Watchmen) si sono aggiunti al cast.

I due attori titolari avranno ruolo molti vicini alla protagonista Clarice, interpretata da Rebecca Breeds, della quale esploreremo più da vicino un passato di violenze ed abusi, che la porteranno da adulta a sviluppare una fatale, e controversa, attrazione per le menti criminali.

De Oliveira vestirà i panni di Tomas Esquivel, studente modello della Darmouth e cecchino d'eccezione durante l'orazione Desert Storm. Inizialmente l'agente Esquivel nutrirà non poca diffidenza nei confronti di Clarice Starling e dell'intero FBI, sopratutto a causa dei metodi, a suo dire antiquati, del Bureau.

Tyler sarà invece Ardelia Mapp, amica d'infanzia di Clarice nonché sua compagna di stanza durante i severi anni di addestramento dell'FBI. Scaltra, intelligente e determinata, Mapp sa cosa significa essere l'univa donna afro-americana in un'accademia di uomini bianchi.

Tre le recenti apparizioni di De Oliveira ricordiamo SEAL Team, sempre di casa CBS, e Animal Kingdom, mentre per Tyler Out Of Blue e la rivedremo entro la fine dell'anno al fianco di Ben Affleck e Ana de Armas in Deep Water.