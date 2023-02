In silenzio: trailer per la nuova serie spagnola di Netflix che punta al successo di Élite

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer di In silenzio, nuova produzione spagnola che punta a replicare il successo planetario raggiunto da Élite. Lo show si rivolgerà ancora una volta al pubblico adolescente anche se all'ambientazione scolastica se ne sostituisce una di stampo crime come molti degli show più in voga sulla piattaforma.

In silenzio è un thriller psicologico che racconta la storia di Sergio Ciscar (Arón Piper), uscito di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante questo periodo, Sergio non ha detto una sola parola né ha collaborato con la giustizia, quindi sia le motivazioni del crimine che le sue attuali intenzioni rimangono un mistero. Ana Dussuel (Almudena Amor), una giovane psichiatra, e il suo team avranno il compito di determinare se si tratti di un potenziale pericolo per la società, osservandolo segretamente giorno e notte, come un animale.

Alea Media produce per Netflix questa miniserie, che vede nel cast anche Cristina Kovani (La caza), Manu Ríos (Élite, La edad de la ira), Aitor Luna (Los herederos de la tierra, Valeria), Ramiro Blas (Vis a vis, El internado: Las cumbres), Aria Bedmar (Los herederos de la tierra, Dime quién soy) e Mikel Losada (Ane, García y García), tra gli altri.

Nelle parole di Aitor Gabilondo, creatore e produttore della serie: "'Ogni gigante muore stanco di essere guardato dall'esterno', scriveva El Flaco Spinetta, ed è questo pensiero che ha ispirato la trama di questa serie. Sergio, il protagonista di In silenzio, non è esattamente un gigante, ma un assassino, che però ha la capacità di generare compassione nei suoi confronti nonostante tutto".

Quindi ha proseguito: "Ana, la psichiatra, vuole capire la sua mente, conoscere le motivazioni che lo hanno portato a uccidere i suoi genitori, e questo desiderio diventa una trappola per lei. Perché, possiamo capire com'è una persona solo vedendola attraverso uno schermo? In silenzio è il mio primo progetto per Netflix e l'esperienza è stata una delle migliori che abbia mai vissuto. Tutte le serie sono un lavoro di squadra, ma in questo caso lo è ancora di più. I contributi di Arón Piper, Almudena Amor e, soprattutto, lo spettacolare lavoro di regia di Gabe Ibáñez hanno migliorato l'opera. Non vedo l'ora che la serie debutti".

Al momento non c'è una data d'uscita precisa su Netflix ma si fa riferimento a un debutto "questo maggio" sulla piattaforma. Sempre a proposito di Netflix, avete visto il trailer della nuova serie con Schwarzenegger?