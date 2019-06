Silicon Valley, la serie HBO si concluderà con la sesta stagione

È il The Wrap ad annunciare in queste ore la notizia che la sesta stagione della premiata Silincon Valley sarà anche l'ultima, portando a conclusione la storia della comedy targata HBO, più volte nominata ai Golden Globe. L'annuncio conferma dunque i sospetti di una chiusura preventiva dopo il ritardo nella produzione.

Il ritardo si deve in realtà anche all'assenza per diversi mesi di Alec Berg, co-showrunner della serie, che è stato impegnato con la seconda, straordinaria stagione di Barry insieme a Bill Hader. Proprio Berg e Mike Judge hanno comunicato la notizia della fine di Silicon Valley con la sesta stagione, scrivendo: "Con Silicon Valley abbiamo raggiungo un grande obiettivo nelle nostre vite e nelle nostre carriere. Ci mancherà disperatamente, ma abbiamo sempre lasciato che fosse Pied Piper a guidare il viaggio, dunque la sesta stagione sembra essere proprio la conclusione giusta".



Continuano poi nel comunicato: "Saremo sempre debitori al nostro cast, alla troupe e all'incredibile partnership con la HBO. A un certo punto, c'è tanto che possiamo fare per rendere il nostro mondo un posto migliore". Silicon Valley racconta con sguardo ironico l'epicentro della moderna corsa allo sviluppo high-tec, dove le persone più qualificate per avere successo sono anche le meno capaci a gestirlo.



Dispiaciuti? Fatecelo sapere nella sezione commenti in calce alla news.