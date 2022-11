Silk, Angela Kang sarà la showrunner della serie Sony spin-off di Spider-Man!

E' passato già qualche tempo dall'annuncio di Silk, serie spin-off di Spider-Man realizzata dalla Sony. Dopo un lungo periodo di silenzio sembra che il live action abbia finalmente identificato il suo showrunner perfetto in Angela Kang, mente alle spalle di The Walking Dead.

All'epoca dell'annuncio, Silk suscitò non pochi dubbi. In molti pensarono che il personaggio fosse fin troppo poco conosciuto per poterci realizzare una serie tv standalone. Ma con la direzione che sta prendendo la Sony riguardo la realizzazione di prodotti incentrati sui "cattivi" di Spider-Man sembra più che sensato l'arrivo del personaggio.

Marvel e Sony tornano a collaborare per Silk, in un periodo in cui è stato nuovamente confermato l'accordo per l'Uomo Ragno. In due anni di ricerca, pare che sia stato finalmente identificato il nome perfetto per vestire i panni di showrunner di questa nuova imprevedibile serie realizzata da Prime Video. Stiamo parlando, infatti, di Angela Kang creatrice e showrunner di The Walking Dead, una delle serie più amate e seguite dell'ultimo decennio. La Kang sarà anche produttrice, affiancata da Phil Lord e Christopher Miller, le menti dietro Spider-Man: Into the Spider-Verse e l'ex capo della Sony Amy Pascal.

I produttori di Silk hanno parlato della serie e di quelle che secondo loro sono le grandissime potenzialità del prodotto. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!