Silk, chi è la protagonista della nuova serie Marvel/Sony di Prime Video?

Sony ha ormai deciso di puntare forte sui villain di Spider-Man per il suo personalissimo universo cinematografico Marvel, ma tra un Venom, un Morbius e un Kraven è finalmente arrivato il momento di trovare un po' di spazio anche per qualcuno che non abbia intenzione di far fuori il povero Peter Parker: chi è, dunque, questa Silk?

Protagonista dello show Marvel/Sony annunciato pochi giorni fa per Amazon Prime Video, la nostra Cindy Moon è un personaggio relativamente giovane: il suo esordio cartaceo risale infatti al 2014, anno in cui, per i testi di Dan Slott e i disegni di Humberto Ramos, la nostra fa la sua comparsa su The Amazing Spider-Man.

Dotata di memoria eidetica (ovvero della capacità di visualizzare nella sua mente con incredibile precisione ogni dettaglio di immagini osservate anche solo per pochi istanti), Cindy viene indirizzata da sua madre verso una vita fatta soltanto di studio e libri: proprio durante una mostra scientifica, Moon viene però morsa dallo stesso ragno radioattivo di Peter Parker, acquisendo poteri molto simili a quelli di Spider-Man.

Rinchiusa in un bunker e salvata dallo stesso Peter Parker, Cindy diventa un'alleata del nostro eroe, con il quale intreccia anche una relazione di tipo principalmente sessuale; Silk è dotata di forza fisica inferiore rispetto a quella di Peter, ma ha un senso di ragno più sviluppato ed è capace di tessere il suo costume utilizzando la sola ragnatela.

Che la serie su Silk sia l'occasione giusta per introdurre finalmente Spider-Man nell'universo Sony, magari dando una seconda chance a Andrew Garfield? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Noi, intanto, continueremo a monitorare con interesse l'evolversi della collaborazione tra Sony e Marvel.