Silk, che fine ha fatto la serie spin-off di Spider-Man? Parlano i produttori

In base a quanto trapelato da Phil Lord e Chris Miller, i fan Marvel potranno aspettarsi a breve diverse nuove notizie sulla serie spin-off di Spider-Man, Silk. Il duo di registi, che ha lavorato al film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, ha partecipato al podcast Crew Call di Deadline e ha parlato della serie.

"Stiamo sviluppando tutte queste cose con grande cura e c'è un inizio davvero entusiasmante per Silk" ha confessato Lord "Sta arrivando, presto ci saranno novità".



Miller ha confessato che Silk sarà una serie live action ma che nessun attore è stato scelto per il progetto. Dichiarazioni che smentirebbero il report di The Illuminerdi del marzo 2021, in cui si affermava che Lord e Miller avrebbero contattato Adeline Rudolph (Le terrificanti avventure di Sabrina) per il ruolo principale di Cindy Moon.



Il report segnalava anche Sang Kyu Kim come showrunner della serie ma la notizia non è stata confermata.

Il progetto di Silk è stato annunciato nel 2020 per la prima volta da Deadline, confermando che Sony Pictures stesse cercando di realizzare una serie di show basati sui personaggi Marvel a partire da Silk, con l'obiettivo di trasmetterli su Prime Video.



Addirittura gli ultimi rumor su Silk risalgono all'estate 2021. Tuttavia ora i fan potranno aspettarsi notizie fresche. Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità!